Arezzo, La Cava: "Arrabbiato e deluso dai giocatori. Potevano chiamare per avvertirmi"

Continua il botta e risposta fra l'Arezzo e i suoi calciatori. Dopo le due lettere di ieri - una della squadra e una del club - in merito all'attuale situazione lavorativa, oggi ha parlato il presidente toscano Giorgio La Cava: "Sono ancora arrabbiato e deluso nonostante mi sia sfogato e siano passate alcune ore ieri a leggere le notizie sulla serie C è stato dato molto più risalto a questa lettera che non alla messa in mora del Catania. Non sapevo niente, l'ho appreso ieri sera mentre stavo spegnendo il computer. Ho fatto un giro sul web ed ho scoperto l'esistenza di questa lettera pubblicata dall'Assocalciatori a nome dei giocatori. - continua La Cava come riporta Arezzonotizie - Ho chiamato Cutolo, è il capitano eppure mi sembrava di avere un rapporto diretto con tutti i ragazzi. Mi è stato fatto notare che loro nel comunicato hanno parlato bene della società, che ha sempre garantito tutto. Io però mi chiedo perchè non mi hanno chiamato prima di inviarla? Bastava una telefonata: 'presidente noi facciamo questa cosa'. Invece è stata una sorpresa che mi ha rovinato anche il ricordo che avevo del 5 maggio. E' una cosa strana anche questa perchè anche Pieroni mi ha detto di essere stupefatto. Nemmeno lui ne era a conoscenza delle lettera e dire che sente spesso i giocatori, soprattutto i senatori".