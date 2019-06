Arezzo, La Cava: "Con Dal Canto troveremo una soluzione"

Il nome del tecnico Alessandro Dal Canto è uno dei più caldi di questo giugno con diversi club – Catania, Novara e Robur Siena – che l’hanno messo nel mirino per la prossima stagione nonostante sia ancora legato all’Arezzo. Proprio il presidente del club amaranto Giorgio La Cava ha parlato della situazione legata all’allenatore: “Dal Canto è stato chiaro nell’esporre il proprio pensiero. Adesso, che abbiamo rispettato tutti gli step per l’iscrizione che era una priorità, lo incontreremo e vedremo di trovare una soluzione. - continua La Cava come riporta Tuttoc.com - Cosa gli dirò? Lui è stato risoluto, per me è importante mantenere buoni rapporti e non credo ci saranno problemi. Futuro allenatore? A me piacerebbe comunque avere un emergente, ma bisogna conoscere la persona in tutte le sue sfaccettature".