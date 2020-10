Arezzo, non solo Arini. Per la difesa ci sono Heurtaux e Cherubin

Non solo il centrocampista Mariano Arini, classe ‘87, per rinforzare la rosa di un Arezzo partito malissimo in campionato. Il club toscano infatti starebbe pensando a due innesti di peso in difesa: Thomas Heurtaux, classe ‘88 nelle ultime stagioni alla Salernitana, e Nicolò Cherubin, classe ‘86 reduce dall’esperienza al Padova. Lo riporta arezzonotizie.it spiegando che i due potrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana.