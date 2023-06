ufficiale SudTirol, nominato il vice allenatore. Nello staff di Bisoli entra Cherubin

È con una nota ufficiale che il SudTirol comunica un nuovo ingresso nello staff tecnico: Nicolò Cherubin assumerò il ruolo di vice allenatore biancorosso, andando a collaborare a stretto contatto con mister Pierpaolo Bisoli.

Ecco la nota:

"FC Südtirol comunica l’ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Nicolò Cherubin, che assume il ruolo di viceallenatore.

Nato a Vicenza, il 2 dicembre 1986, ex calciatore nel ruolo di difensore centrale, proviene dall’esperienza come vice allenatore della Luparense nel campionato di serie D. Ha firmato con il club biancorosso un accordo annuale, ovvero fino al 30 giugno 2024.

Come calciatore, dopo quattro stagioni al Cittadella in C1, nel 2007 passa alla Reggina in A fino al gennaio 2008 quando si trasferisce all'Avellino in B. Poi ancora Cittadella, in B: due stagioni da titolare, i gradi di capitano e i play off nel 2010. Poi il Bologna, in A. Debutta in maglia rossoblù il 24 ottobre 2010 nella sfida casalinga contro la Juventus (0-0). Prima rete in A l'8 gennaio 2012 con un colpo di testa su punizione di Alessandro Diamanti per il gol del vantaggio contro il Catania (2-0).

Il primo luglio 2014 passa all’Atalanta, poi torna al Bologna che lo gira in prestito al Verona. Un anno in B e uno in A, poi l’Ascoli in B dal gennaio 2018. Torna a Verona in B per poi passare al Padova nel gennaio 2019: mezza stagione in B e la successiva in C, quindi l’Arezzo in C per chiudere la carriera nella Luparense in D.

Nelle due massime categorie vanta 224 gare: 110 in A con 4 reti e 3 assist e 114 in B con una rete e un assist. Nelle esperienze a Bologna e a Padova ha avuto modo di essere allenato da mister Pierpaolo Bisoli.

A San Martino di Lupari inizia la carriera di allenatore nella stagione appena conclusa in qualità di vice di Mauro Zironelli e tecnico ad interim per un turno.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Nicolò Cherubin e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in biancorosso".