ufficiale L'ex Bari e Juve NG Zironelli esonerato dalla Luparense. Squadra a Cherubin

Ribaltone in panchina in Serie D, con la Luparense, formazione del Girone B, che opta per il cambio: esonerato Mauro Zironelli (tra i pro con Bari, Juventus NG, Lecco), al suo posto Nicolò Cherubin, già giocatore e viceallenatore del club.

Ecco il comunicato:

"La Luparense FC comunica di aver sollevato Mauro Zironelli dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club desidera esprimere la massima gratitudine a Mauro per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso del lavoro svolto in questi mesi, augurandogli al contempo le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Si comunica infine che a dirigere la Prima Squadra sarà sin da subito Nicolò Cherubin, già giocatore e viceallenatore del team, al quale si rivolgono buon lavoro ed un sincero in bocca al lupo in vista degli sfidanti impegni in programma nella stagione sportiva in corso".