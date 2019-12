Carlo Musa è in pole per la poltrona di direttore sportivo dell’Avellino, sarebbe un ritorno, ma non l’unico nome valutato dalla nuova dirigenza irpina. Fra i papabili infatti c’è anche Andrea Grammatica, ex di Reggiana (dove era direttore sportivo) e Virtus Entella (dove ricopriva il ruolo di direttore dell’area tecnica), reduce dall’esperienza come responsabile del settore giovanile alla SPAL. Ci sarebbero stati già alcuni contatti fra le parti anche se una decisione arriverà solo nei primi giorni del 2020.