Bari, ag. Hamlili: "Pronto a tornare in campo. La squadra deve tentare aggancio alla vetta"

Ai microfoni di tuttobari.com, è intervenuto Vincenzo Rispoli, agente del centrocampista biancorosso Zaccaria Hamlili: "Il giocatore è finalmente pronto, ha superato al meglio tutte le difficoltà relative all'infortunio e sta bene. Ha trascorso queste settimane lavorando molto intensamente per accelerare i tempi di recupero ed essere a disposizione il prima possibile, confortato anche dalla fiducia riposta in lui dalla società che ha rinnovato il suo contratto. Il tutto è stato fatto sempre rispettando ogni procedura sanitaria per non forzare troppo i ritmi e creare ulteriori problemi. Ma ora è a posto: quando il tecnico deciderà di impiegarlo, può tornare in campo. Lui è molto coinvolto all'interno di un progetto nel quale crede, Bari è una bella realtà con una società seria che ha operato benissimo sul mercato. Da qui alla fine bisognerà provarci e crederci sempre, anche in virtù della spinta di un pubblico eccezionale. La squadra deve tentare di agguantare la vetta sino alla fine".