Il centrocampista del Bari Raffaele Bianco ha parlato dopo il pareggio col Monopoli, ai microfoni di TeleBari: "Forse il risultato è giusto, ma per quello che abbiamo fatto vedere nel primo tempo dovevamo chiuderlo in vantaggio, senza commettere quel tipo di errori. Dal punto di vista del risultato abbiamo raccolto poco, in questo momento ci manca un po' di tranquillità. Ma gli aspetti positivi ci sono, soprattutto nel primo tempo. Può essere l'inizio di qualcosa di diverso. Al mister premeva che noi fossimo squadra, trovando un'identità precisa. Ci ha dato concetti semplici e lineari che abbiamo provato a mettere in atto, il primo impatto è stato positivo. Io non sono ancora al top, ho passato un estate travagliata e mi sono trovato a giocare quasi subito. In questo campionato l'intensità e la cattiveria la fanno da padrona, prima di puntare sulla qualità dobbiamo migliorare questo aspetto".