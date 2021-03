Bari, Bianco guarda già ai play off: "Nel Girone B le avversarie più pericolose"

Il centrocampista del Bari Raffaele Bianco in conferenza stampa del finale della stagione regolare e delle possibili avversaria ai play off: “Sono d'accordo col mister, queste cinque partite devono essere il preludio a un grandissimo play off. Mi è capitato di vincerli da quarto o quinto in classifica e se ci arrivassimo dopo cinque vittorie avremo uno slancio diverso. A gennaio la squadra è stata rivoltata e un gruppo non si forma in un mese o quantomeno a me non è mai capitato. Al momento non siamo ancora una squadra, ma questo non vuol dire che siamo un disastro, solo che serve tempo per trovare continuità e diventare granitici come potremmo essere. Carrera? Ci stimola e ci massacra, ci ha messo davanti alla realtà di una squadra che non sta facendo le cose per bene e ha toccato le corde che doveva toccare. - conclude Bianco come riporta Tuttobari.com - Sto seguendo gli altri gironi. Le più forti sono nel Girone B come rosa e per come sono strutturate, dal Perugia al Sudtirol. Il Girone A lo vedo più debole, tranne l'Alessandria che come ogni anno è di tutto rispetto. Ma dobbiamo concentrarci su di noi, al modo in cui arriviamo ai play off".