Bari, idea Tremolada per la trequarti. Ma l'affare non è semplice

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante le buone prestazioni di Giovanni Terrani il Bari a gennaio andrà alla caccia di un trequartista per accontentate le richieste di Vivarini. Secondo quanto riferito da tuttocalciopuglia.com il club pugliese starebbe guardando in Serie A: l’obiettivo è Luca Tremolada che finora non ha trovato spazio nel Brescia (appena 39 minuti fra campionato e Coppa Italia). Un affare non semplice sopratutto perché bisognerà capire se il classe ‘91 sarà disposto a scendere in Serie C.