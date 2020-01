Bari, Scala: "Veseli sta riflettendo. Per Ninkovic c'è poca chiarezza"

Intervistato da Radio Bari l’uomo mercato del Bari Matteo Scala ha fatto il punto sul mercato del club soffermandosi in particolare su Veseli e Ninkovic: “Negli ultimi giorni di mercato speriamo di poter dare un ulteriore salto di qualità. Avevamo due strade in questo mercato, prendere giocatori di Serie C che potevano essere più facili da trattare o andare a cercarli in Serie B sapendo che potevano esserci tempi più lunghi. È arrivato Laribi che giocava per la Serie A, con Veseli abbiamo già un accordo, ma stiamo cercando di capire se ha le motivazioni giuste, ci sta riflettendo. Ninkovic? È in stallo, a differenza delle altre trattative non c'è grande linearità nelle situazioni, sia nella trattativa con l'Ascoli sia con il calciatore, c'è poca chiarezza. Se non c'è convinzione, lasciamo perdere. - continua Scala come riporta tuttobari.com - Il mercato di gennaio è un mercato di opportunità, non si può andare ad aggredire, nell'ultima settimana certi calciatori che fino al 15 era impensabile prendere, si decidono a spostarsi. Tremolada? È uno di quei tanti discorsi che vengono abbozzati, è complicato portare qui calciatori di Serie A. Kupisz? Con il Trapani siamo ai dettagli, con il ragazzo la situazione è delineata, siamo ai dettagli".