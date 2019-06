© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un super Bari per conquistare subito la promozione in Serie B: è questo il progetto dei De Laurentiis per i biancorossi. E iniziano a circolare grandi nomi, per il pubblico del San Nicola: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, i pugliesi avrebbero formulato una maxi-offerta a Gaston Brugman, uruguaiano del Pescara, sulle cui tracce però vi è da tempo anche il Benevento.