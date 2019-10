Fonte: Tuttoc.com

Gianluca Clemente, difensore del Carpi, in mixed zone ha commentato il successo in Coppa Italia contro la Carrarese: "Sapevamo che avremmo incontrato una squadra con grande potenzialità soprattutto in attacco. Oggi con l'utilizzo di chi aveva giocato di meno abbiamo dimostrato di essere un gruppo totale a 360 gradi: tutti e 30 giocatori abbiamo fatto vedere che possiamo far bene. Non facevo 90 minuti da maggio, questo match è stato molto utile. Alla Coppa ci teniamo come con tutte le partite ufficiali. L'anno scorso la Viterbese era fuori dai play off e si è ritrovata dentro grazie alla vittoria in Coppa Italia. Quindi questa competizione è un'occasione molto ghiotta. A livello personale dovevo mettermi in forma, sono un giocatore muscolare quindi ho bisogno di tempo per esprimermi al massimo. Preferirei giocare a destra ma mi adatto a tutto: pur di scendere in campo fare anche il portiere".