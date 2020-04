Carpi, Sarzi: "Nessun problema a giocare in estate, c'è tanta voglia di completare il campionato"

Daniele Sarzi Puttini, terzino sinistro del Carpi, ha parlato a Il Resto del Carlino della possibile ripresa del campionato: "Giocare a luglio e agosto per me non sarebbe un problema. C'è talmente tanta voglia di completare questo campionato che nemmeno il caldo o le ferie sarebbero un problema". Anche perché in caso di stop definitivo, per i biancorossi ci sarebbe una situazione difficile da districare: "Purtroppo non si può stilare una classifica chiara perché noi per media punti saremmo la migliore di tutte le seconde, ma in classifica siamo terzi. Sarebbe davvero una beffa clamorosa, se il campionato finisse, non darci la possibilità di salire in B".