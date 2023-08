ufficiale Pro Vercelli, dalla Triestina arriva a titolo definitivo il difensore Sarzi Puttini

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Triestina Calcio per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore classe 1996 Daniele Sarzi Puttini.

Daniele è cresciuto nel settore giovanile del Carpi con cui fa il suo esordio in Serie B nel 2014 e conquista la promozione in Serie A nella stagione 2014/15. Prima di approdare nelle Bianche Casacche, ha vestito le maglie di importanti piazze come Südtirol, Piacenza, Ascoli, Bari e Triestina.

Benvenuto Daniele!