Carpi, spinta al raccattapalle e rosso a Rossini. "Chiedo scusa, ma si insegni la sportività"

Un'espulsione al 92', dopo una spinta a un raccattapalle tesserato per la squadra di casa che non si affrettava a ridargli il pallone: protagonista dell'episodio, non proprio di sport, il portiere del Carpi Andrea Rossini.

I suoi hanno perso 3-2 in casa della Vis Pesaro, ma a pesare è stato il gesto dell'estremo difensore che comunque, nel post gara, si è scusato attraverso la sua pagina Facebook. Non sempre però una frecciatina alla formazione marchigiana: "Penso che sia doveroso chiedere scusa al raccattapalle. Da parte mia non c'è stata nessuna intenzione di sfiorarlo, ma solo quella di ripartire in modo veloce visto che dovevo andare a recuperare sempre i palloni dietro la porta data l'antisportività dimostrata dai raccattapalle che da quando siamo andati in svantaggio hanno nascosto i palloni e hanno ritardato tutte le giocate. Nessuna mini rissa, i giocatori della Vis Pesaro sono venuti per fare casino con l'intento di farmi espellere perché era un arma a loro favore l'espulsione, riuscendoci. Queste non sono parole mie ma quelle di un giocatore della vis a fine partita, tant'é che nessuno mi ha detto nulla sotto il tunnel. Mi dispiace ripeto, ma ci tengo a precisare che nel calcio ai ragazzi va insegnata la sportività".