© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Carpi Stefano Stefanelli ha parlato in vista della sfida contro il Piacenza, secondo derby di fila in pochi giorni dopo quello contro la Reggiana: “Non vorrei che l’ottimo inizio abbia fatto dimenticare a qualcuno il nostro reale obiettivo. Perdere così brucia a tutti, ma è fondamentale non perdere la bussola. La nostra estate è stata decisamente particolare, sono partiti tanti giocatori e abbiamo costruito una squadra nuova tenendo sempre un occhio al budget. - continua Stefanelli come riporta la Gazzetta di Modena - Non ci siamo mai illusi di poterle vincere tutte, ci sta di perdere qualche partita qua e là. Chi pensava ciò, si sbagliava e continua a sbagliarsi. Servono, come sempre, equilibrio e serenità. Mercoledì abbiamo affrontato una squadra forte e domani ne affronteremo un’altra altrettanto forte. Per fare risultato dovremo essere perfetti”.