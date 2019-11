Carrarese, Baldini: "Il nostro avversario più pericoloso? Noi stessi"

Parlando del match contro l'AlbinoLeffe, il tecnico della Carrarese Silvio Baldini, ai canali ufficiali del club, ha analizzato nel dettaglio la situazione dei suoi. Che stanno andando a fasi alterne, per quanto si veda una crescita: "L'ultima gara disputata contro l'Arezzo non ci ha soddisfatto a livello di risultato, dobbiamo cercare di recuperare i tanti punti persi per strada sino ad ora e lunedì cercheremo di ottenere il risultato pieno. Le nostre prestazioni sono in crescendo, riusciamo ad esprimerci secondo le nostre potenzialità nelle varie fasi di gioco anche se continuiamo a commettere, qua e là, errori che pesano e che condizionano il risultato, in alcune occasioni credo che l'avversario da temere maggiormente sia proprio la Carrarese quando viene sopraffatta da alcune ingenuità che paghiamo caro".