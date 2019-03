Carrarese, Baldini: "Serve maggiore coraggio e serenità"

Fonte: TuttoC.com

"La Carrarese ha disputato la propria partita contro un Pisa determinato a cui rendiamo merito per la vittoria” queste le dichiarazioni del tecnico Silvio Baldini dopo la sconfitta della Carrarese, rilasciate al portale ufficiale del club gialloblu. “Certamente, é importante capire dove arrivano i meriti del Pisa ed i demeriti della mia squadra. La nostra reazione è stata tardiva, successiva al goal del Pisa ed infatti dovevano e potevamo fare di più sotto questo aspetto. Dispiace aver subito il loro vantaggio in un momento della partita in cui sembrava tutto sotto controllo. La mia squadra deve essere coraggiosa di qui in avanti ed avere la serenità giusta per giocare al massimo tutte le partite per poi capire in che posizione dei play off ci assesteremo. "