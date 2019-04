© foto di Giuseppe Scialla

"Casertana-D'Agostino non è ancora finita": questa l'apertura de Il Mattino, che traccia un punto della situazione sulla Casertana.

Nel dettaglio: "D'Agostino-Casertana, schiarita in vista sul futuro. Questo pomeriggio è in programma un incontro in comune tra il presidente ed il sindaco Marino: in ballo c'è la permanenza dell'imprenditore di Caianello alla guida del club. D'Agostino ha spesso lamentato il disinteresse dell'imprenditoria locale e delle istituzioni rispetto alle sorti della Casertana: oggi spera di ottenere dal sindaco la conferma delle rassicurazioni già avute in passato circa la riqualificazione e l'affidamento in gestione dello stadio Pinto e una disponibilità a convogliare l'attenzione di eventuali sponsor intorno al club".