Catania, Novellino: "In debito con questa città. Voglio riportarla in B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino non si tira per nulla indietro. Il tecnico del Catania, in una lunga intervista a Tuttosport, ha affermato che la sua squadra merita molto di più che la promozione in B: "La voglia è quella di sempre, quella di non sentirsi mai appagato nonostante in carriera mi sia tolto molte soddisfazioni ed abbia raggiunto risultati importanti. Mi piace paragonarmi ad un alpinista che una volta conquistata la vetta di una montagna pensa subito ad un'altra. Quella su cui mi sto arrampicando ora è una montagna importante a cui tengo particolarmente, perché Catania, come società e città, merita molto di più della serie B. - conclude Novellino – In più sono in debito con questa città perché da calciatore chiusi la mia carriera al Catania con una retrocessione in C1. Ora voglio riportare questo club dove l’avevo trovato da calciatore".