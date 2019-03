Catania, Novellino: "Partita importante, Reggina squadra tosta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della trasferta di Reggio Calabria, il tecnico del Catania Walter Novellino ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento dei suoi:

"La montagna si scala per gradi, stiamo facendo le cose che dobbiamo fare. Il ritorno del pubblico è una cosa importante, dobbiamo continuare così, dando un'impronta concreta a ciò che facciamo. I titolari di questa squadra sono i tifosi. Lo Monaco? E' un grande conoscitore di calcio, ha esperienza. Con uno come lui tutto diventa più facile. Dobbiamo capire l'importanza della partita di domani, la Reggina ha avuto un periodo di difficoltà, ma si sta assestando. Siamo consapevoli della nostra forza, possiamo far bene. Curiale? L'ho visto motivato, molto sul pezzo. La competizione con Marotta e Di Piazza lo può stimolare. Contro la Juve Stabia avremmo dovuto chiudere prima la gara, le nostre punte devono essere più concrete. Sarno? Sta meglio, può giocare dietro le due punte, ha tante qualità, un giocatore come lui serve sempre. Angiulli? Mi piace molto, può esserci utile".