Catania, Sottil: "Casertana ostica, settimana per noi fondamentale"

Alla vigilia della gara interna contro la Casertana, il tecnico del Catania Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento dei suoi:

"I nuovi si sono assimilati molto bene. Non tutti sono al 100%. Sarno ha avuto un fastidio muscolare, questo è il motivo per cui non ha giocato a Vibo Valentia. Cercheremo di recuperarlo in fretta, ma anche domani sarà out. Sappiamo di dover dare molto di più, non dobbiamo cercare alibi, solo pensare a migliorare. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta ed arroganti calcisticamente. La Casertana è un avversario ostico, che apre una settimana per noi fondamentale. Marotta? Ci sarà, ha recuperato dal problema accusato a Siracusa. Domani dovremo stare attenti alla loro esperienza. Hanno elementi importanti come Castaldo e Pascali, ma abbiamo armi per far bene. Marotta e Di Piazza? Entrambi sono seconde punte, abituate a giocare in diversi tipi di attacchi. A mio parere sono interscambiabili. Il recupero dei lungo degenti? Stiamo valutando tutti. Ciancio è out per dei problemi alla schiena; Llama ha avuto noie muscolari, mentre Rizzo rientrerà a breve".