Cesena, Patrignani: "Non ha senso riprendere a giocare senza tifosi, a porte chiuse"

Questa mattina il presidente del Cesena FC, Corrado Augusto Patrignani, ha partecipato in videoconferenza all’assemblea dei club di serie C che ha permesso di fare il punto della situazione nel mezzo della crisi generata dal Covid-19.

Queste le sue parole al termine della riunione: “Sin da quando l’emergenza sanitaria si è manifestata, la posizione del Cesena FC è stata molto chiara: la salute degli atleti davanti a qualunque altro interesse. Tradotto, significa che non possiamo permetterci di correre il seppur minimo rischio di una ripresa del contagio. Continuiamo a ritenere che gli stessi allenamenti possano riprendere solamente quando non ci saranno più limitazioni e rischi ma purtroppo i dati e le previsioni da parte degli esperti ci dicono che quello scenario è ancora di là da venire. Quanto agli aspetti sociali ed economici, anche qui la posizione del nostro club non è cambiata: provare a terminare la stagione ma a condizione che si possa giocare a porte aperte. Continuiamo a pensare che una ripresa a stadi chiusi, come appare ormai inevitabile, cioè tenendo lontana la passione della gente, non abbia senso, senza contare le criticità che a livello economico questa soluzione genererebbe”.