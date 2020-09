Cesena, Zebi: "Mercato strano. Lavoriamo per essere al completo per la prima giornata"

vedi letture

Conferenza stampa in casa Cesena per il ds Moreno Zebi che ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda il mercato: “E’ una finestra di mercato strana in cui i tempi si dilatano: stiamo cercando di consegnare al mister una squadra più completa possibile per l’inizio del campionato. Manca ancora qualcosa su cui stiamo lavorando e una di queste è un attaccante che possa completare il reparto: abbiamo in agenda una serie di appuntamenti, spero di trovare una quadra nel giro di un paio di giorni”.