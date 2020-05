Como, Gandler: "Giusto chiudere la stagione. Quarta promossa? Noi ci siamo astenuti"

Michael Gandler, CEO del Como, ha sfruttato i canali ufficiali del club lariano per commentare gli esiti dell’assemblea di Lega Pro svoltasi ieri: “Credo che siano state prese le scelte più giuste continuare la stagione non avrebbe avuto senso e a questo punto è meglio concentrarci tutti sul futuro, dato che ci sono molte questioni sulle quali lavorare tutti insieme per far ripartire la Serie C al meglio. Per correttezza abbiamo deciso di astenerci sul criterio della quarta promozione, dato che, non essendo direttamente coinvolti, ci sembrava giusto far prendere la decisione a chi al momento avrebbe il diritto di partecipare ai playoff. L’assemblea di Lega ha preso una posizione di forza e maggioritaria rispetto al bocco. Ora la speranza è quella che il consiglio federale possa ratificare le decisioni prese dalla Lega e proceda col blocco del campionato in modo che si possa lavorare per la prossima stagione”