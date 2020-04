Como, Gandler: "Nostro obiettivo sarà vincere il campionato nelle prossime stagioni"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, il CEO del Como Michael Gandler ha dichiarato: "Non abbiamo mai pensato di cambiare i nostri obiettivi nonostante quest'emergenza, quando torneremo alla vita normale percorreremo la nostra strada. Siamo stati abbastanza chiari, per noi come Como non ha senso tornare ad allenarsi. Vedendo la situazione attuale ci sono tanti problemi che superano il calcio, meglio pensare a come concludere la stagione e trovare le tre squadre da promuovere ed iniziare a programmare la prossima stagione. Il nostro obiettivo non è solo per i playoff, sarà quello di vincere il campionato nelle prossime stagioni. Proveremo a creare una squadra che ci può fare arrivare, non è detto che chi mette più soldi vincere. Proveremo a replicare quello che abbiamo fatto negli anni 80-90. Non c'è nessuna squadra che non sogna la Serie A, questo non si fa mettendo grandi soldi ma sarà frutto di una strategia a lungo termine".