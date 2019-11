Coppa Italia Serie C, il programma dei quarti di finale

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In applicazione del Regolamento della Coppa Italia Serie C, si è provveduto in data odierna, presso la sede della Lega Pro, al sorteggio per la determinazione della squadra ospitante nelle gare dei Quarti di Finale.

I Quarti di Finale, in programma nelle date di seguito riportate, si svolgono con gare a eliminazione diretta in gara unica in casa della squadra prima nominata.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

L.R. VICENZA – FERALPISALÒ

ROBUR SIENA – TERNANA

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019

PIACENZA – JUVENTUS U23

CATANZARO – CATANIA

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Nei Quarti di Finale le gare si svolgeranno con gara unica a eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.

Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.