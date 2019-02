Dg Albinoleffe: "Momento difficile, rosa della Ternana un lusso per la C"

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Simone Farina, direttore generale dell'Albinoleffe, ai canali ufficiali blucelesti ha analizzato il delicato periodo seriano in vista della sfida di domani contro la Ternana: “È un momento difficile e lo sappiamo. I risultati positivi delle squadre che stanno lottando per la salvezza e un'altra sconfitta maturata a seguito di una gara comunque ben giocata di certo non aiutano, ma siamo pienamente consapevoli che tutto dipende da noi. Vogliamo dimostrare di non meritare la posizione che ricopriamo e per farlo i ragazzi stanno continuando a lavorare con il giusto atteggiamento. Il nostro è un gruppo unito, determinato e di valore e la gara di domani è la giusta occasione per dimostrarlo.

Affrontiamo una squadra con una rosa che è un lusso per questa categoria, che non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti, ma che nonostante questo è riuscita a pareggiare in svantaggio di due gol e in inferiorità numerica una partita ostica. Domani scenderanno in campo due compagini affamate di punti, che faranno di tutto per portare a casa l'intera posta in palio. Avremo bisogno del supporto di tutti.

Servono risultati e dobbiamo essere consapevoli di poterli ottenere contro qualsiasi avversario, perché valiamo sia come squadra sia come gruppo. Domenica mattina ce lo hanno ricordato anche i nostri tifosi, che si sono presentati al centro sportivo per supportarci e ribadire il loro sostegno nei nostri confronti. È stato un gesto importante e apprezzato. Crederci fino alla fine, lottare su ogni pallone, dare tutto per la maglia. Ripartiamo da questo, dall'unione tra tutte le componenti, dalla volontà condivisa di rialzare in fretta la testa”.