Dg Fano: "Dobbiamo tenere sempre la guardia alzata"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Simone Bernardini, direttore generale del Fano, ha chiamato a raccolta l'ambiente dalle colonne de Il Resto del Carlino: "Dobbiamo tenere sempre la guardia alzata. Il punto conquistato contro la Samb è bene accetto. Abbiamo fatto 4 punti in 2 partite, ma sembra che non abbiamo fatto niente perché non ci siamo allontanati dalla zona pericolosa. Questo significa che dobbiamo continuare sempre a stare in tiro perché ci mancano oramai solo 11 partite e non possiamo permetterci di distrarci". Ed ecco quindi l'appello: "Mi rivolgo a tutti gli sportivi fanesi e ai tifosi granata in particolare, dico di stare ancora più vicini a questa squadra che lotterà in ogni partita per raggiungere l'obiettivo salvezza. Abbiamo bisogno in questo frangente del sostegno di tutti".