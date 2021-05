Focolaio Covid-19 a Fano, rinviato il match con l'Imolese. Il Dg: "Effettueremo la bolla"

Al via questo pomeriggio i playout di Serie C, ma il Covid-19 ha imposto un rinvio: Fano-Imolese, infatti, è stata rimandata a data da destinarsi, a seguito di riscontrate positività al virus nella formazione marchigiana.

Come riporta tuttoc.com, ecco il commento Dg del Fano Simone Bernardini è soddisfatto e sollevato per il rinvio della partita di andata dei playout contro l'Imolese che avrebbe dovuto disputarsi oggi: “Ringrazio le istituzioni sanitarie che hanno fatto il proprio dovere con coscienza. Ringrazio soprattutto Ghirelli e Paolucci che si sono messi a completa disposizione quotidianamente, in questi giorni ci siamo sentiti non spesso di più. Ringrazio anche il presidente che ha messo la squadra in condizione di effettuare i tamponi quotidianamente, quindi oltre il protocollo, per salvaguardare la situazione. Stiamo cercando una struttura che ci ospiti per effettuare la famosa ‘bolla’ e circoscrivere la squadra da eventuali nuovi contagi, e per cercare di trovare la giusta concentrazione per affrontare queste due gare in attesa di sapere la data della disputa”.

La squadra sta effettuando tamponi ogni giorno per la salvaguardia della salute di tutti, anche se per il protocollo è necessario farlo ogni 48 ore.