© foto di Uff. Stampa Fermana

Il direttore generale della Fermana Fabio Massimo Conti ha parlato del mercato appena concluso sul sito ufficiale del club rispondendo soprattutto agli appunti sulla rosa extra-large a disposizione del tecnico Destro: “Siamo soddisfatti per quanto fatto e della rosa creata. È vero che numericamente siamo molti, ma ci sono ancora situazione di giocatori in via di recupero da valutare. Abbiamo preferito avere più elementi in rosa ora per dare il tempo ai ragazzi e mister di farli inserire nel gruppo con calma. Agire ora per poter valutare al meglio la situazione prima del mercato di gennaio. - conclude Conti come si legge sul sito – Meglio fare degli interventi subito anziché poi trovarsi ad attingere dagli svincolati o aspettare la riapertura delle trattative”.