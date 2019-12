Ds AlbinoLeffe: "Dopo Natale il vero campionato: girone di ritorno tosto"

© foto di Federico De Luca

A tracciare un bilancio del 2019 che si sta avviando alla sua conclusione, in casa AlbinoLeffe, è il Ds Simone Giacchetta, che ha parlato della prima parte del campionato ai canali ufficiali del club: "Quella che si è appena conclusa è stata una prima parte di stagione sicuramente positiva. Considerando lo scorso campionato, da cui siamo ripartiti dopo esserci salvati grazie a un finale entusiasmante, siamo riusciti a riprendere il nostro percorso con grande umiltà e impegno, creando un gruppo giovane sostenuto da alcuni giocatori più maturi che stanno facendo da riferimento per la loro crescita e che al giro di boa ci ha dato la possibilità di trascorrere un Natale in serenità e di pensare al girone di ritorno con ottimismo e fiducia".

Giacchetta poi entra nello specifico: "Partendo dal presupposto che sono tecnicamente innamorato dei miei giocatori, e che come in tutti i grandi amori ci sono gioie e dolori, sono convinto che all'interno di questo gruppo ci siano grandi potenzialità che col trascorrere delle settimane ho visto manifestarsi sempre di più. A volte mi arrabbio perché credo che alcuni ragazzi abbiano delle potenzialità che non sempre riescono a esprimere ma l'aspetto che mi è piaciuto maggiormente è stata la capacità del gruppo di reagire alle sconfitte dolorose. In modo particolare le partite contro Carrarese e Pontedera sono state significative delle capacità dei ragazzi, tanto morali quanto tecniche. La nostra è una realtà che deve indicare un percorso per i giovani, attenta al minutaggio, che cura molto il settore giovanile, e il fatto stesso di essere una delle pochissime società che abbia fatto ricorso solo a due prestiti la dice lunga sulla filosofia dell'AlbinoLeffe. Sono soddisfatto di quanto fatto finora ma allo stesso tempo sono convinto che con il lavoro di squadra questo gruppo possa crescere ulteriormente. È questo l'obiettivo che ci prefiggiamo. I ragazzi infatti hanno qualità ancora superiori rispetto a quelle fatte vedere sin qui e sono convinto che riusciranno a mostrarle anche grazie alla saggezza e alle capacità del nostro allenatore".

E ancora: "L'AlbinoLeffe in questa categoria è una realtà importante sotto tanti punti di vista, a partire dalla grande serietà e lungimiranza del presidente, che non a caso punta molto sui giovani del settore giovanile e che addirittura si sta proponendo come unica realtà di Lega Pro proprietaria di uno stadio e di un centro sportivo che sono da considerarsi all'avanguardia nel contesto del calcio italiano".

Conclude poi: "Ci aspetta un girone di ritorno duro e impegnativo perché il vero campionato inizia dopo Natale. Il nostro girone è molto livellato poiché al di là del Monza e di altre due-tre realtà, ci sono tante squadre allo stesso livello. A fare la differenza saranno la cura dei particolari e la crescita individuale e di gruppo. Colgo l'occasione per augurare a tutti un felice anno nuovo. Forza AlbinoLeffe con tanto entusiasmo e gioia".