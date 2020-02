© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da TuttoC.com il direttore sportivo del Novara Orlando Urbano si è soffermato sulla crescita di Tommaso Barbieri, terzino classe 2002, punto fermo della squadra piemontese in questa stagione dove ha collezionato 14 presenze con una rete conquistando anche la chiamata nell’Under 18 azzurra: “Barbieri ha ripreso a giocare ad altissimi livelli, con prestazioni molto positive in ogni partita. Questo ci rende felici perché la chiamata in Nazionale è una conseguenza della grande crescita che sta avendo il calciatore all'interno di una squadra professionista già alla sua giovane età".