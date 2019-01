Ds Pisa: "Cerchiamo di migliorar difesa, vorrei chiudere presto mercato"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Giornata di presentazione ufficiale in casa Pisa, dove il direttore sportivo Roberto Gemmi ha introdotto i due nuovi volti Luca Verna e Sebastian Gamarra, facendo un po' il punto sul mercato nerazzurro: "Ho voluto il ritorno di Luca perché è di categoria superiore e può spostare gli equilibri in positivo, dandoci un aiuto anche a livello di capacità di gestire situazioni difficili in campo. Sebastian è una mia scommessa, era un talento incredibile nelle giovanili, ma come accade si è un po' perso per tanti motivi e probabilmente non per colpa sua. Gli daremo l'opportunità e vedremo come se la giocherà, in un reparto - quello del centrocampo - che è il più forte della categoria. La mia intenzione - e quella della società - è quella di rafforzare una squadra già forte. Il nostro obiettivo è fare più punti del girone di andata, con molto equilibrio. Mi piacerebbe cambiare la direzione delle partite casalinghe dove non abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. Questi due non saranno gli ultimi arrivi, ma ce ne saranno altri. Cercheremo di migliorare il reparto difensivo, visto che è quello che è quello che ha portato più disappunto. Valuteremo anche un giocatore di caratteristiche diverse, più offensivo, ma più avanti. Tra le tante anomalie di questo campionato, c'è anche il fatto che il mercato sarà ancora aperto in un periodo di disputa di gare elevato. Io vorrei chiuderlo prima, anche se non dipende solo da me. Non mi piacciono gli ultimi giorni di mercato e quindi non vorrei doverci arrivare, vorrei chiudere prima di Siena. Abbiamo comunque lavorato molto in anticipo, Luca può dirvi della mia insistenza. Vediamo se riusciamo a portare in porto altri giocatori. Sicuramente arriverà un difensore, poi vedremo. Ci saranno anche delle uscite".