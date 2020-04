Emergenza Coronavirus. CEO Como: "Nessun licenziamento e stipendi garantiti a tutti"

Ospite delle pagine de La Gazzetta dello Sport il CEO del Como Michael Gandler ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dei primi dodici mesi di proprietà SENT del club lariano: “Nel giro di un anno siamo tornati a essere una società rispettata e credibile, un punto di riferimento per il territorio innanzitutto. E poi, in campo, nonostante le condizioni da neopromossa abbiamo cercato di costruire una squadre anche guardasse più verso i playoff che alla salvezza”.

Gandler poi affronta il tema dell’emergenza sanitaria che sta colpendo l’intero pianeta: “Nessuno perderà il lavoro e gli stipendi verranno garantiti per dipendenti e calciatori. Si cercherà di preservare la base costruita finora provando a riprendere al meglio quando sarà possibile”.