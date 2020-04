Emergenza Coronavirus. Ds Padova: "Potremmo disputare solo playoff e playout"

Dalle colonne de Il Gazzettino il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha fatto il punto della situazione a causa dell'emergenza Coronavirus lanciando un'ipotesi per finire il campionato: "Oggi bisogna veramente sforzarsi per parlare di calcio dato che le priorità sono legate all'emergenza sanitaria. Mi sembra prematuro pensare a un progetto definitivo in vista della ripresa dell'attività e non sarà comunque facile trovare una soluzione che metta tutti d'accordo. Bisognerà vedere quando avremo la possibilità di tornare ad allenarci e poi di riprendere a giocare le partite, a porte chiuse o meno. riporta Tuttoc.com - Se la tempistica lo permettesse, sarebbe già un campionato scombussolato e portarlo a termine sarebbe la soluzione più vicina alla normalità. Al contrario se non ci fossero i tempi per finirlo, bisognerebbe studiare qualcosa come disputare solo playoff e playout".