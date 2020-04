Emergenza Coronavirus. Gubbio, Notari: "L'85% dei club vuole chiudere qui la stagione"

Il presidente del Gubbio Sauro Notari dalle colonne del Corriere dell'Umbria ha parlato della possibile stop definitivo del campionato di Serie C: “L'85% dei club di Serie C sta pensando di dire basta e chiudere qui la stagione, nessuno sa quando si potrà tornare ad allenarsi con le assolute condizioni di sicurezza e anche ipotizzando che si possa fare tra un mese a quel punto la stagione sarà totalmente falsata. - continua Notari parlando poi dell'idea di Gravina di dividere la Serie C in due - La decisione di creare una categoria Elite non spetta a Gravina ma deve essere presa da tutti i presidenti di Serie C in accordo con il presidente di Lega”.