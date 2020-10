esclusiva Di Donato: “Trapani servirà da lezione, ora pronto a ripartire”

“Sto cercando di andare a vedere partite e allenamenti, mi aggiorno. Studio. Per farmi trovare pronto”. Così a TuttoMercatoWeb, smaltita la delusione per l’epilogo della vicenda Trapani, Daniele Di Donato racconta la sua attesa di una nuova opportunità.

Serie C: la sua analisi ad oggi?

“Vedo bene la Pro Vercelli. Mentre va a corrente alternata il Novara anche se è una squadra che potrà fare di più in virtù dell’organico. Nel girone B sta facendo cose importanti il SudTirol, è il giusto premio alla programmazione. Potrebbe fare di più il Gubbio che ha speso prendendo Pasquato, Juanito Gomez e ha anche giovani interessanti come ad esempio Pellegrini. Per quanto riguarda la Sambenedettese, ha fatto investimenti importanti: forse si aspettavano qualcosa di più, anche se il campionato è lungo. Nel girone C la nota dolente è il mio Palermo che per la classifica e per il Covid non è riuscito ad imporsi: non è all’altezza del Bari ma può crescere anche se recuperare tutte le partite non è semplice. Non tutti i mali però vengono per nuocere”.

Già, non tutti i mali vengono per nuocere. E lei dopo Trapani è pronto a ripartire.

“A Trapani ero partito con un entusiasmo pazzesco. Ora aspetto da fuori, mi aggiorno. E servirà da lezione”.