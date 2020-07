esclusiva Playoff Serie C. Ternana, Iannarilli: "Bari squadra top, noi non siamo da meno"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Tra i protagonisti di questa strepitosa Ternana, che sta crescendo di partita in partita, c'è sicuramente l'esperto estremo difensore Antony Iannarilli, tra i maggiori fautori della fortuna delle Fere.

Alla vigilia del confronto contro il Bari, valido per il Secondo Turno della Fase Nazionale dei playoff, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il classe '90, per carpire le sensazioni del pre gara.

Un lungo percorso post lockdown quello che vi vede giocare dal 27 giugno: come state adesso?

"Per quanto riguarda il livello fisico, c'è stato un dispendio di energia molto importante, ma siamo cresciuti nel corso delle gare, e questa fase di rodaggio è stata per noi molto importante, è adesso un nostro punto di forza. Mentalmente, poi, abbiamo ancora più certezze, la vittoria di Monopoli, frutto del grande sacrificio, è stata importante, perché abbiamo vinto sul campo di una formazione forte. Vogliamo ripartire da li".

Parli di squadre forti. Stavolta sarete opposti alla candidata principale per la B.

"Credo che adesso, ai playoff, ci siano otto squadre che possono tutte dir la loro. Noi rispettiamo tutti, ma sappiamo la nostra forza, giochiamo per vincere: il Bari è una grande squadra, noi non siamo da meno".

Sarà azzerato il fattore campo a causa dell'assenza di pubblico. Un vantaggio per voi?

"Non è facile abituarsi a giocare senza pubblico, noi ormai ci abbiamo un po' fatto il callo in queste quattro gare messe in archivio, ma la cosa per noi importante sarà conservare lo stesso spirito visto a Monopoli. Ci serve solo la vittoria a Bari".

L'esservi abituati a questa sorta di nuovo calcio può favorirvi in qualche modo?

"Come ho detto, stiamo bene, mentre la condizione di un Bari all'esordio sarà un punto interrogativo. Ma non dobbiamo preoccuparci degli altri, dobbiamo solo guardare in casa nostra, a come stiamo noi".

De Laurentiis vi ha definito uno tra i peggior avversari che poteva capitare al suo Bari: frase per distrarvi?

"Non so se la frase sia stata detta perché reale pensiero o per distrarci, fatto sta che noi non dobbiamo pensare alle cose esterne, dobbiamo solo pensare a far bene per continuare a coltivare questo nostro sogno".

Dove può arrivare la Ternana?

"Siamo in ballo... proviamo a fare il massimo".