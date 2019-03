Fano, in bilico la posizione del ds Antonio Bocchetti

© foto di Lorenzo Ansaldi

La sconfitta per 3-0 rimediata a Ravenna potrebbe costare cara non solo al tecnico Massimo Epifani, esonerato nel primo pomeriggio, ma anche al direttore sportivo Antonio Bocchetti. Secondo Fano24.it la posizione del dirigente sarebbe in bilico e nelle prossime ore si attendono novità anche su questo fronte. Per quanto riguarda la panchina invece tutto è ancora in dubbio con le voci sul ritorno di Agatino Cuttone, ieri presente al Benelli, che non trovano conferme.