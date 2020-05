Feralpi, Pasini annuncia: "Valutiamo profili per il ruolo di Ds. Sottili? E' in scadenza..."

In attesa che il Consiglio Federale approvi quanto emerso dall'assemblea di Lega Pro, varie squadre si stanno muovendo in ottica futura, soprattutto per valutare i contratti in scadenza a giugno 2020. Tra questi, quello del Ds Gianluca Andrissi, che pare prossimo alla chiusura della sua esperienza con la Feralpisalò. A confermare di fatto il tutto, dalle colonne del Giornale di Brescia, è il presidente del gardesani Giuseppe Pasini: "Aveva un impegno biennale, ci siamo già mossi per valutare altri profili. Mauro Pederzoli è uno di questi. Sicuramente è una prima scelta, perché ha tanta esperienza e poi è anche un bresciano. Non è l' unico con il quale abbiamo parlato e ce ne sono molti che ci hanno anche chiamato. Ancora un paio di settimane e avremo il nuovo diesse, con il quale poi parleremo prima di tutto della questione allenatore, perché anche Sottili è in scadenza".

Notizia, quella legata a Stefano Sottili, ripresa anche da Brescia Oggi, che evidenzia anche il cammino della squadra dal momento dell'arrivo del tecnico (dal decimo al quinto posto), oltre poi a un curioso dato statistico sullo stesso: con 1,84 punti a gara (10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), Sottili è l'allenatore dei Leoni del Garda con la miglior media punti. Battuta anche quella di Domenico Toscano (1,58), che pare sempre più prossimo alla Serie B con la sua Reggina.