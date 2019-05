FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Mancosu regala la serie B all’Entella

Modulo 4-3-3

Nella foto Mancosu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fa festa l'Entella, al termine di un'annata incredibile, dalle mille emozioni. Vince l'ultima sfida di regular season e sorpassa il Piacenza, battuto a Siena, riconquistando subito la B. Gli emiliani sperano di conquistare la cadetteria tramite i play off che nel girone cominceranno con Pro Vercelli-Alessandria, Siena-Novara e Carrarese-Pro Patria. Doppia sfida playout, invece, tra le ultra penalizzate Cuneo e Lucchese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentottesima e ultima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Andrea Paroni (Entella): sempre attento quando chiamato in causa e mostra concentrazione e capacità di rendere semplici anche le cose più complicate. Il riconoscimento è per un’annata da protagonista e per una promozione che resterà nella sua storia personale.

Difensori

Mattia Lombardo (Lucchese): nel primo tempo va vicinissimo al gol con una punizione calciata magistralmente. Regala il successo ai toscani trasformando con freddezza un rigore al 69’.

Diego Borghini (Arezzo): per nulla distratto da radiomercato che parla di un suo passaggio al Parma, il centrale amaranto sforna un’altra prova di spessore e la sblocca al 3’ con un preciso inserimento dalle retrovie su palla inattiva

.

Dario D’Ambrosio (Siena): serviva una grande prova della difesa per fermare la corazzata ed ex capolista Piacenza. Non sbaglia un solo intervento.

Raffaele Celia (Cuneo): la sua squadra chiude la partita mantenendo la porta inviolata, merito dell’ottima performance della retroguardia. Il perno principale è ancora lui, concentrato e determinante per 90 minuti.

Centrocampisti

Mattia Minesso (Pisa): l’Arena incorona il suo re, merito di una strepitosa tripletta che condanna mister Sannino all’ennesimo esonero dell’ultimo lustro. La sblocca al 12’ con un tiro chirurgico dal limite, poco dopo raddoppia direttamente dagli undici metri prima di calare il tris nella ripresa a porta vuota.

Dario Maltese (Alessandria): il modo migliore per segnare il primo gol stagionale, una conclusione dalla media distanza che si infila all’angolino anche grazie alla preziosa collaborazione di De Luca.

Andrea Paolucci (Entella): viene difficile trovare un migliore in campo nella giornata della festa e con una squadra che ha sfornato una prestazione impressionante per intensità e pericolosità. Premiamo lui che ha avuto almeno tre occasioni per sbloccarla e che ha corso per quattro mostrando qualità di categoria superiore.

Attaccanti

Damir Ceter (Olbia): elude la morbida marcatura di Crescenzi e deposita in rete con un colpo di testa preciso favorito dall’ottimo cross di Ragatzu.

Matteo Mancosu (Entella): l’abbraccio con il suo mentore Boscaglia è la fotografia del campionato, lui che per affetto e riconoscenza verso il mister è tornato in Italia rinunciando a tanti soldi e offerte importanti pur di sposare un progetto. Al 90’ ha mostrato la freddezza del campione: dribbling secco sul portiere e serie B in cassaforte.

Ettore Gliozzi (Siena): l’Entella probabilmente gli dedicherà un settore dello stadio, la sua sassata dalla distanza piega le mani a Fumagalli e consente ai liguri di vincere il campionato. Del resto il Siena è una squadra molto forte e non sorprende l’impresa sul Piacenza.

Allenatore

Roberto Boscaglia (Entella): dietro la promozione dell’Entella non c’è soltanto la potenza economica del presidente, la forza dei giocatori e l’organizzazione della dirigenza, ma anche la sapiente guida di un allenatore che ha ripetuto l’impresa di Trapani tenendo alta la concentrazione pur giocando sempre ogni tre giorni. Ci ha creduto dopo il ko di Piacenza, i fatti gli hanno dato ragione. Firmerà il rinnovo.