focus Top 11 del Girone B di Serie C: difese Horror a Padova, ma quanti gol! Ganz è rinato

Serie C

Oggi alle 07:05 Serie C

E’ andata in archivio la 13^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Triestina 2-2

Cesena-Modena 0-0

Fano-Virtus Verona 1-2

Fermana-Matelica 1-1

Gubbio-Feralpisalò 1-1

Imolese-Arezzo 0-2

Mantova-Ravenna 2-1

Padova-Vis Pesaro 5-3

Sambenedettese-Legnago 1-1

Südtirol-Perugia 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Polizzi (SudTirol): una bella partita, con due bravi portieri. Non deve compiere parate eccezionali e non gli riesce il miracolo dagli undici metri, ma è sempre sicuro e concreto. Ottimo un anticipo basso su Melchiorri

Curcio (Padova): aveva una gran voglia di riscatto dopo l’esperienza in chiaroscuro di Salerno, è diventato subito un titolare inamovibile. Dopo tanti assist, stavolta si traveste da goleador e chiude la partita sfruttando una grande giocata di Della Latta.

Tartaglia (Triestina): un gol fantasma alla fine convalidato dall’arbitro. Per i difensori del Carpi la palla non aveva oltrepassato la linea, di diverso avviso il direttore di gara. Un gol che corona una buona prestazione, ma che non è bastato per vincere.

Legati (FeralpiSalò): ci pensa il capitano, al termine di una mischia furibonda in piena area, a risolvere una partita che si era tremendamente complicata. Non arriva la vittoria, ma un punto conquistato all’85’ in trasferta fa sempre morale.

Zaro (Modena): grande prova in marcatura su Bortolussi, anche nella ripresa è sempre attento e prende le misure con rapidità a Russini e Collocolo che provano ad inserirsi in area senza trovare spazio.

Marcandella (V.Verona): completamente dimenticato dalla difesa del Fano, un gioco da ragazzi sfruttare lo schema da palla inattiva e insaccare a porta vuota. E’ sempre una spina nel fianco in ogni zona del campo.

Di Paolantonio (Arezzo): calciatore di qualità assoluta, conferma del fatto che in C non servono grandi nomi a fine carriera ma giovani affamati e che abbiano voglia di emergere. Sovrasta ogni diretto avversario, sempre lucido e mai prevedibile.

Calcagni (Matelica): bravo Volpicelli ad avviare un’azione offensiva, bravissimo lui ad approfittare della corta respinta del portiere per pareggiare immediatamente i conti e regalare un altro punto prezioso a questa matricola terribile.

Ganz (Mantova): due gol in due minuti, ispirati da Di Molfetta e, in generale, da un gioco corale che esalta le sue caratteristiche. Aveva parlato della stagione del riscatto, le cose stanno andando nel verso giusto.

Nicastro (Padova): nella giornata forse peggiore per la difesa della Vis Pesaro, un attaccante così forte non poteva che approfittarne. Quasi incredulo deposita in fondo al sacco senza marcature un pallone di testa e un altro di destro, avviando la goleada dei biancoscudati.

De Feo (Vis Pesaro): se la difesa ha vissuto una domenica horror, il reparto offensivo può contare su un calciatore di valore assoluto. Prima un bel tiro da media distanza, poi un calcio di rigore restituiscono un minimo di speranza, prima del pokerissimo di Curcio.