focus Top 11 del Girone C di Serie C: Carillo segna, Vantaggiato non tramonta mai

vedi letture

E’ andata in archivio la 13^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Catania 1-2

Bari-Catanzaro 1-0

Bisceglie-Potenza 1-1

Cavese-Casertana 0-1

Francavilla-Teramo 1-1

Juve Stabia-Paganese 1-1

Palermo-Monopoli 3-0

Vibonese-Ternana 2-3

Viterbese-Foggia 0-1

Ha Riposato Turris

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Avella (Casertana): i falchetti vincono nel finale un derby importantissimo in chiave salvezza, ma il merito è anche di questo portiere che, prima della rete decisiva, si è immolato per tre volte mantenendo la porta inviolata.

Almici (Palermo): trasforma in avvio di partita e con gran freddezza un rigore che consente di mettere da subito la strada in discesa. Attentissimo nella zona di competenza.

Carillo (Casertana): è lui, un po’ a sorpresa, a siglare il gol del vantaggio quando la partita sembrava incanalata sullo 0-0. Al posto giusto al momento giusto, tre punti che sanno tanto di svolta dopo la grande sofferenza iniziale.

Marconi (Palermo): un colpo di testa imparabile consente al Palermo di archiviare la pratica già dopo 20 minuti. Calciatore di grande affidabilità per la categoria.

Mammarella (Ternana): abbiamo sempre rimarcato rappresentasse un fattore importante sulle palle inattive. E’ già molto forte di suo, se poi ci si mette anche il portiere avversario a buttarsela dentro…

Rocca (Foggia): ormai da un po’ di tempo è l’uomo in più dei rossoneri, quel calciatore che riesce sempre a metterci lo zampino nei momenti decisivi e che sta consegnando pesantissimi punti in classifica.

Maldonado (Catania): sin dai primi minuti dimostra di essere in grandissima giornata, prova a scaldare i guantoni del portiere da ogni posizione confermandosi in crescita anche sul piano atletico. Il migliore in campo.

Castorani (V.Francavilla): terzo gol stagionale per un centrocampista sempre bravo ad inserirsi dalle retrovie senza dare punti di riferimento. Ci riprova poco dopo, senza inquadrare lo specchio della porta.

Pecorino (Catania): raccoglie un cross perfetto di Biondi e chiude virtualmente la partita con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere.

Vantaggiato (Ternana): una doppietta pesantissima in un pomeriggio che, certo, non sembrava essersi incanalato sui binari giusti. Ma i calciatori di categoria superiore fanno la differenza proprio in questi contesti apparentemente bui, in cui accendono la luce da un momento all’altro. Approfitta di due errori difensivi, ma ha il merito di crederci fino al 95’.

Mendicino (Paganese): trafigge Tomei con una bella girata da distanza ravvicinata, un gol che conferma tutte le sue qualità da attaccante di categoria superiore e che non gioca in B soltanto per qualche pregresso infortunio.