Ufficiale Brindisi, il primo colpo in attacco è Vantaggiato. Contratto fino a giugno

vedi letture

Inizia a muoversi il mercato del Brindisi, in corsa per la salvezza. È infatti con una nota ufficiale che il club pugliese "comunica di aver tesserato a titolo definitivo Daniele Vantaggiato, attaccante classe 1984 che in carriera ha vestito le maglie di Bari, Ternana, Livorno, Padova, Torino, Rimini, Parma e Pescara.

In carriera, Vantaggiato, ha siglato oltre 100 reti, molte delle quali nella serie cadetta.

Il calciatore si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra".