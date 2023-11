ufficiale Virtus Francavilla, ecco Vantaggiato. Sarà a disposizione già per il weekend

È con una nota ufficiale che la Virtus Francavilla "comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Vantaggiato. Il forte attaccante brindisino nel corso della sua carriera ha disputato oltre 594 partite, realizzando 189 gol e oltre 42 assist. Vanta oltre 352 presenze in serie B e 104 gol con le maglie di Bari, Crotone, Pescara, Rimini, Parma, Torino, Padova e Livorno. In Serie C ha indossato le maglie di Crotone, Livorno e Ternana totalizzando 187 presenze e 65 reti. Nella stagione 2017/2018 ha vinto il campionato di C e il titolo di capocannoniere con il Livorno mentre nella stagione 2020/2021 ha conquistato la vittoria del campionato di C e la Supercoppa di C con la maglia della Ternana.

Il calciatore è a disposizione di mister Alberto Villa per la gara contro la Casertana".