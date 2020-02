Ghirelli: "Aperta la partita per la sostenibilità economica della Lega Pro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Squadre U23 , nell'intervento odierno del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a margine dell'evento DiCiamo 60 volte no al razzismo (in ricordo di Nelson Mandela), c'è stato molto altro: "Trovarsi con la cella di Mandela e la chiave con cui aprirla, davanti a tanti ragazzini, compreso Domenico, è un onore vero: e sarà manifesto della Lega Pro, perché noi siamo questo, coloro che aiutano come il bambino, Domenico, che a Bisceglie sollevò da terra un giocatore contestato, incitandolo a continuare la gara. Io so che, per fare la partita di rafforzamento della Serie C, serve un certo rischio, quello della sovraesposizione, ma io questo rischio lo corro volentieri; e ho con me Gaia Simonetti, il vero motore di tutte queste iniziative".

Si passa poi al campionato: "A Monopoli lo stadio era sold out senza abbonati, per la prima volta in una competizione ufficiale incontravano il Bari, ed è stata una bellissima gara, ma anche a Reggio Calabria ho assistito alla più bella partita di C, cose che probabilmente non si vedono neppure nei campionati superiori. E ho visto arbitri bravissimi in entrambe le partite: diamo una mano agli arbitri".

E conclude: "I temi del prossimo direttivo? La sostenibilità economica della Lega. Questa partita è aperta, il ministro dello Sport ci sta dando maggiore attenzione, anche perché abbiamo dimostrato che ogni euro investito sul territorio ne alimenta tre, e il ministro ci ha garantito che i punti che io ho sollevato sono nell'agenda del governo. Io gli do fiducia, tanto sanno che altrimenti rispondiamo".