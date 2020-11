Ghirelli su Palermo-Catania: "Derby che accende la passione. Anche se mancano i tifosi"

Il presidente della Lege Pro Francesco Ghirelli ha detto la sua sul derby Palermo-Catania in programma questa sera e che si svolgerà nonostante le difficoltà del club rosanero costretto a scendere in campo con solo undici giocatori a disposizione. “Il momento è difficile ed ogni giorno lo è ancora di più. Crescono le incertezze. La certezza, quella che serve per ripartire ogni giorno, è la passione per la propria squadra del cuore. Il Derby di Sicilia tra Palermo e Catania è una partita che oltrepassa il tempo. Torna, a distanza di 7 anni, ed è una gara che fa riaffiorare i ricordi, si lega alla storia di due club blasonati e si inserisce nel presente con il contesto complesso in cui viviamo. - si legge nella nota - Mancano i tifosi, mancano i colori e le emozioni che un derby sa accendere. Mancano gli stadi pieni di striscioni per la propria squadra e le bandiere al vento. Il calcio vive. Continua a farlo nel cuore delle generazioni e in campo. Stasera, idealmente, due città appassionate scendono in campo insieme al cuore dei proprio tifosi”.