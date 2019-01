Il Tirreno: "L’ex ct Antonio Conte a lezione da Silvio Baldini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Carrarese ma soprattutto il suo condottiero Silvio Baldini in prima pagina sull'edizione odierna de Il Tirreno che titola: "L'ex ct Conte a Carrara studia gli allenamenti di Silvio Baldini". Approfondimento nello sport dove si ribadisce: "L’ex ct Antonio Conte a lezione da Silvio Baldini. Il tecnico con Chicco Evani ha seguito gli allenamenti degli azzurri. Mercato: si avvicina Gatto".

Nel pezzo si analizza l'incontro: "Conte e Baldini sono legati da un ottimo rapporto. E così, prima della seduta, l'ex tecnico (e giocatore) della Juventus si è trattenuto con i vertici della società di piazza Vittorio Veneto, dopodiché si è accomodato con Evani in panchina per assistere all'intero allenamento di Tavano, Maccarone e compagni. [...]. Terminato l'allenamento, prima di uscire dal dei Marmi, nel tardo pomeriggio, una lunga chiacchierata ancora per Conte con il tecnico marmifero. L'argomento sul tavolo? Il calcio giocato, con tutta probabilità: tra schemi e metodi d'allenamento. Alla fine dell'incontro nessun commento anche se la visita, molto probabilmente, è figlia del rapporto tra i due tecnici. In serata la cena, con la Carrarese al completo, al ristorante Extra".